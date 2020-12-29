В отношении бывшего схимонаха Сергия возбуждено уголовное дело о склонении к самоубийству

В отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Активность сторонников старца переместилась в группу паломников Среднеуральского монастыря «ВКонтакте». Ночью там были выложены кадры, показывающие операцию силовиков в монастыре. Сегодня с утра в группе появилась информация, что бывшего монаха увозят в Москву. Последняя запись гласит: «Срочно! СРОЧНО ВСЕ кто может В МОНАСТЫРЬ!!! Ждём приезд новых епархиальных «начальников» нашего Монастыря».

Тем временем в сети появилось короткое видео с Сергием, снятое, судя по всему, уже в следственных органах. Он выглядит спокойным, говорит, что у него «все хорошо», и призывает всех молиться: «У меня все хорошо, помолитесь. Прости их, Господи. Не ведают, что творят. А даже если ведают – все равно прости».

Как уже писал «Новый День», сегодня ночью в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. При этом ещё накануне в соцсетях стали распространяться призывы к адептам религиозного культа – приехать в монастырь и поддержать бывшего клирика. По информации группы «Среднеуральский женский монастырь», там в итоге собрались около двух тысяч верующих. Сколько сотрудников было со стороны силовиков, неизвестно. Но без прямых столкновений не обошлось. По данным e1.ru, у одной из монахинь – перелом шейки бедра.

Напомним, отлученный от церкви Николай Романов и его сторонники не желают покидать монастырь и регулярно выкладывают в сеть видео. В конце октября бывшего схимонаха Сергия, отлученного от церкви, вызвали на допрос в следственный комитет по делу об истязаниях детей в Среднеуральском женском монастыре, где до последнего времени тот числился духовником. Сергий не явился. Его адвокаты заявили, что он, будучи гражданином старше 65 лет, находится на самоизоляции. Однако в последней редакции «антиковидного» указа губернатора Евгения Куйвашева говорится, что гражданин старше 65 лет может нарушить самоизоляцию, если речь идет о следственных действиях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.12.20

«Солдаты сняли все золото с икон». Как проходит «штурм» Среднеуральского монастыря. / Дятловцев убили древним деревянным молотом. Версия старожила Урала (ФОТО, ВИДЕО). / Руководителя детского центра осудили за растрату. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»