Бывшему схиигумену Сергию продлили арест до конца лета

Сегодня Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, Романов останется под арестом до 29 августа.

Напомним, 30 декабря бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря (Николай Романов) был помещен под стражу на два месяца. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая. Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям: «Склонение к самоубийству»; «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»; «Самоуправство».

29 декабря 2020 года отлученный от церкви Николай Романов был задержан и увезен в Москву, однако его адепты довольно долго удерживали монастырь. Только утром 14 апреля территория Среднеуральского монастыря была освобождена от насельников службой судебных приставов.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.06.21

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