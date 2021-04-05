Защита экс-схиигумена Сергия пытается отменить арест

Сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты бывшего схиигумена Сергия, отлученного от церкви, на решение Басманного районного суда о продлении срока содержания Николая Романова (таково мирское имя опального монаха) под стражей.

Напомним, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям: «Склонение к самоубийству»; «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»; «Самоуправство». 29 декабря Сергий был задержан и увезен в Москву, однако его адепты продолжают удерживать монастырь.

30 декабря бывший схиигумен (Николай Романов) был помещен под стражу на два месяца. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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