российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 апреля 2021, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Защита экс-схиигумена Сергия пытается отменить арест

Сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты бывшего схиигумена Сергия, отлученного от церкви, на решение Басманного районного суда о продлении срока содержания Николая Романова (таково мирское имя опального монаха) под стражей.

Напомним, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям: «Склонение к самоубийству»; «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»; «Самоуправство». 29 декабря Сергий был задержан и увезен в Москву, однако его адепты продолжают удерживать монастырь.

30 декабря бывший схиигумен (Николай Романов) был помещен под стражу на два месяца. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / На затопленном участке дороги тонут автомобили. / Число случаев Covid-19 в Свердловской области превысило 83 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Дело отца Сергия

Среднеуральский монастырь открыл двери силовикам

В Среднеуральский монастырь снова приехала полиция: у всех проверяют документы

Митрополит Евгений – о бывшем схиигумене Сергии: «Он просто потерялся, запутался и упал»

Защита экс-схиигумена Сергия рассказала о подаренном епархии автомобиле за 1,6 млн

За помощь в розыске «отца Силуана» полиция предлагает 1 млн рублей (ФОТО)

«Из скита в Новоселова всех братьев и сестер вывезли»: силовики продолжают поиски Силуана (ВИДЕО)

Сторонники экс-схиигумена Сергия: «ОМОН штурмует скиты!»

Епархия снова судится с администрацией Среднеуральска из-за монастыря

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Общество, Россия, Дело отца Сергия,