Среднеуральский монастырь освобожден от людей и опечатан (ФОТО)

Территрия Среднеуральского монастыря сегодня утром была освобождена от насельников службой судебных приставов. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, около ста человек, проживавших на территории обители, выведены за ворота. Некоторые успели собрать личные вещи, другие – нет. К территории монастыря подогнаны несколько автобусов – всех, кто не сможет найти приют, отвезут на базу отдыха «Остров сокровищ», где им обеспечат трёхразовое питание. Как сообщает корреспондент агентства, обитатели монастыря настроены миролюбиво, сопротивления не оказывают. Многие из них уже созвонились с родственниками и намерены отправиться на проживание к ним или домой.

На территории монастыря на данный момент находятся только приставы и представители правоохранительных органов, все помещения опечатаны. За оставленными личными вещами, которые не успели забрать, с завтрашнего дня обитатели обители смогут обратиться к судебным приставам.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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