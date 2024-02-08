Монастырь в Среднеуральске спустя три года снова открылся для паломников

Монастырь в Среднеуральске, который после скандала с бывшим схиигуменом Сергием три года стоял закрытым, вновь принимает паломников.

Об этом сообщил в телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Двери подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Среднеуральске открыты для паломников ежедневно с 8 до 20 часов. Приезжайте помолиться и потрудиться во Славу Божию!» – написал владыка Евгений.

Накануне полпред президента России Владимир Якушев встретился с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Встреча была посвящена дальнейшему развитию подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, решение об открытии которого на территории бывшего Среднеуральского женского монастыря было принято Священным Синодом Русской православной церкви в декабре 2023 года.

«Передача монастырского комплекса Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю – важный вклад в развитие православия и традиционных ценностей на Урале. С появлением подворья регион обрел новый духовный центр. Уверен, это место станет одной из самых знаковых точек притяжения верующих со всей страны и из других государств», – подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, несколько лет назад духовником Среднеуральского женского монастыря был скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). Весной 2020 года он активизировался в интернете, записывая видеопроповеди – в них он призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, рассказывал о заговоре тайного мирового правительства и критиковал действующую власть России. Романов был отлучен от церкви, а в декабре 2020 года – арестован. Часть его сторонников оставалась в монастыре до апреля 2021 года, затем обитель была расселена.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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