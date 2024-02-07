Полпред обсудил с митрополитами Евгением и Георгием развитие подворья Среднеуральского женского монастыря

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев встретился с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

Встреча была посвящена дальнейшему развитию подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, решение об открытии которого на территории бывшего Среднеуральского женского монастыря было принято Священным Синодом Русской православной церкви в декабре 2023 года.

«Передача монастырского комплекса Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю – важный вклад в развитие православия и традиционных ценностей на Урале. С появлением подворья регион обрёл новый духовный центр. Уверен, это место станет одной из самых знаковых точек притяжения верующих со всей страны и из других государств», – подчеркнул Владимир Якушев.

Серафимо-Дивеевский монастырь, именуемый Четвертым уделом Пресвятой Богородицы, находится в Нижегородской области в ведении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и является одним из главных монастырей Русской православной Церкви.

6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершили на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Среднеуральске Божественную литургию.

Екатеринбург, Елена Васильева

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