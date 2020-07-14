Собчак потребовала возбудить уголовное дело после нападения в Среднеуральском монастыре

Ксения Собчак и ее оператор Сергей Ержкенков вместе со своими представителями Сергеем Панченко и Сергеем Бадамшиным подали заявление в приемную Следственного комитета России. В нем они требуют возбудить уголовное дело по факту инцидента в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов». Тогда на съемочную группу Собчак напали последователи схимонаха Сергия. Сама Собчак, по ее словам, «отделалась синяками», а Ерженкову сломали руку. Собчак пожаловалась в СКР на «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия».

Напомним, съемочная группа из Москвы прилетела на Урал, чтобы снять документальный фильм о происходящем в монастыре «Спорительница хлебов», которым де-факто руководит схимонах Сергий, бывший духовник обители, лишенный в начале июля сана за неподчинение правящему архиерею. Собчак разыскала бывших воспитанников, которых родители или родственники отдавали в монастырь, те рассказывали о применении насилия в отношении детей. Причем об этих фактах силовым структурам было известно давно, еще в 2013 году православная журналистка Раиса Ильина обращалась в прокуратуру и управление МВД по Свердловской области, а также региональное минсоцполитики с просьбой разобраться в происходящем в монастыре.

В настоящее время екатеринбургская епархия заявила о том, что изучает «свидетельства о ненадлежащем обращении с детьми» в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах. О реакции правоохранительных или надзорных органов на этот счет неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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