Скандально известного схимонаха Сергия посетила еще одна экс-кандидат в президенты

Схимонаха Сергия посетила юрист и телеведущая Екатерина Гордон, бывший кандидат в президенты России от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

Впечатлениями от встречи с лишенным сана схиигуменом Екатерина Гордон поделилась со своими подписчиками «ВКонтакте». Как оказалось, она вполне разделяет взгляды отца Сергия. «Человек эрэфовский», «Homo RFus» – имя наше. Лишённый имени собственного, с присвоенной ему цифрой, одураченный 1 каналом, лишённый образования и лечения, названный «гоем» на своей же земле, невидимый... Человека эрэфовского не ставят ни во что. Он – полуфабрикат. Его завозят автобусом на голосование, на него надевают маску, его штрафуют и шпыняют», – написала Гордон. Она также сообщила, что не увидела в Среднеуральском женском монастыре никаких признаков издевательств над детьми.

Напомним, что в 2018 году Екатерина Гордон была выдвинута на пост президента, но потом вышла из кампании.

Ранее монастырь посетила другая участница президентской кампании – Ксения Собчак, и дело кончилось скандалом: на съемочную группу Собчак напали последователи схимонаха. Сама Собчак, по ее словам, «отделалась синяками», а ее режиссеру Сергею Ерженкову сломали руку. Собчак пожаловалась в СКР на «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия».

Москва, Среднеуральск, Евгения Вирачева

Москва, Среднеуральск. Другие новости 03.08.20

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