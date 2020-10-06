По факту истязаний семерых детей в Среднеуральском монастыре возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схиигуменом Сергием, и халатности сотрудников органов системы профилактики.

На сайте СКР сообщается, что, по предварительным данным, в период с 2004 по 2019 год неустановленные пока лица регулярно избивали детей, проживавших в монастыре, а также причиняли им психические страдания. При этом четверо из семи пострадавших несовершеннолетних жили в монастыре без родителей или опекунов, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей органами системы профилактики.

Как уже сообщал «Новый День», 20 июля этого года телеведущая Ксения Собчак выложила в сеть фильм с громким названием «Монастырь особого назначения: Насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым». А уже 27 июля уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в СК России и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные факты нарушения прав несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре. По ее словам, в аппарат детского омбудсмена ранее поступило обращение по ситуации, сложившейся в обители.

26 августа детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков рассказал журналистам, что родители детей, которые проживают на территории Среднеуральского женского монастыря, пожаловались на сотрудников СК, которые тогда проводили доследственную проверку. По словам Морокова, некоторые обитатели монастыря хотели отказаться от беседы со следователями, потому что они задавали детям неприятные для них вопросы. Добавим, монастырь все еще фактически находится под управлением бывшего схиигумена Сергия.

Екатеринбург, Среднеуральск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Среднеуральск. Другие новости 06.10.20

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