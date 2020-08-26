Уполномоченный по правам ребенка: родители детей из Среднеуральского монастыря пожаловались на следователей

Родители детей, которые проживают на территории Среднеуральского женского монастыря, пожаловались детскому омбудсмену Игорю Морокову на сотрудников СК, которые проводят доследственную проверку после выхода фильма Ксении Собчак о ненадлежащем обращении с детьми в обители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пресс-конференции сам Мороков. По его словам, некоторые хотели отказаться от беседы со следователями, но он убеждал их согласиться на опрос с целью установления истины. «В рамках доследственной проверки сотрудники ведомства опрашивали детей. По мнению родителей, следователи задавали вопросы, которые ущемляли восприятие жизни детьми. Поскольку дети изначально воспитывались в других парадигмах и условиях, их родители решили, что следователи нарушили морально-нравственные установки», – сказал Мороков. По его мнению, лучшим выходом из ситуации было бы, если бы с детьми беседовал психолог, который перед этим получил задание от следователя, потому что сами следователи к беседам с детьми зачастую морально не подготовлены.

Также Мороков сообщил журналистам, что сейчас в монастыре, который контролирует схимонах Сергий, находится 17 несовершеннолетних. «Мониторинг ситуации в монастыре идет постоянно», – подчеркнул он.

Напомним, 20 июля телеведущая Ксения Собчак выложила давно анонсированный фильм с громким названием – «Монастырь особого назначения: Насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым». А уже 27 июля уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в СК России и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные факты нарушения прав несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре. По ее словам, в аппарат детского омбудсмена ранее поступило обращение по ситуации, сложившейся в обители.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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