В день суда над схимонахом Сергием Собчак выпустила двухчасовой фильм о нем

Сегодня, 20 июля, в день суда над схимонахом Сергием (Романовым) телеведущая Ксения Собчак выложила давно анонсированный фильм о нем (включая фрагмент о конфликте съемочной группы с охраной монастыря).

Фильм носит громкое название – «Монастырь особого назначения: Насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым». В фильме снимались бывшие воспитанники Среднеуральского монастыря. Одна из них, Христина, рассказала, что в детстве их физически наказывали, подолгу не оказывали медицинскую помощь. Бывший воспитанник Антон Крыжановский заявил, что детям в монастыре схимонаха Сергия угрожает огромная опасность. Другие бывшие воспитанники говорят, что их запирали, морили голодом, у всех без исключения отбирали мобильные средства связи. Некоторые подростки отказались общаться со съемочной группой Ксении Собчак.

Как уже сообщал «Новый День», 27 июня Ксения Собчак сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Режиссеру Сергею Ерженкову был поставлен диагноз «перелом шиловидного отростка левой лучевой кости без смещения». 14 июля Собчак и Ержкенков вместе со своими представителями подали заявление в приемную Следственного комитета России. Они требуют возбудить уголовное дело по факту инцидента в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов». Сегодня, 20 июля, в 16:00 в городском суде Верхней Пышмы рассмотрят административное дело в отношении схимонаха Сергия, лишенного сана епархиальной инстанцией. На сей раз речь идет о статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ранее бывшего заштатного клирика Екатеринбургской епархии, в миру известного как Николая Романова, уже признали виновным в распространении фейк-ньюс и назначили ему штраф 90 тысяч рублей.

Среднеуральск, Москва, Елена Владимирова

Среднеуральск, Москва. Другие новости 20.07.20

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