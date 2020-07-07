Отца Сергия признали виновным по делу о фейк-ньюс

Только что в судебном участке № 3 Верхнепышминского района озвучили решение по делу Николая Романова, известного общественности как схимонах Сергий. Его признали виновным в распространении недостоверной информации, ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в 90 тысяч рублей. В суде рассматривалось одно его видеовыступление, где он отрицает коронавирус, хотя таких заявлений в сети много. Защита с решением не согласна и будет его обжаловать.

Напомним, сам Николай Романов в суд не явился, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова. Линия защиты строилась на том, что схимонах Сергий не записывал видео, о котором идет речь, не публиковал его и не давал разрешение на публикацию. По словам адвоката, кто-то из духовных чад заснял проповедь Романова во время церковной службы и выложил ее в интернет.

Отметим также, что другой ролик с участием схиигумена был признан экстремистским. Роскомнадзор в середине июня разослал предупреждения тем, кто публиковал видеоролик схиигумена Сергия «Пандемия неверия». Материал признали экстремистским, поэтому его блокируют. В частности, уведомление получил видеохостинг YouTube от федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Представители Роскомнадзора опираются на требование Генеральной прокуратуры РФ от 11.06.2020 № 27-31-2020/Ид6437-20. Видео должно быть удалено, т.к. содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

Защита схимонаха Сергия на суде по делу о фейк-ньюс: «Он не записывал видео и не давал разрешения на его публикацию». / Отель-пятизвездник превратили в изолятор: «Изъят под государственные нужды». / На протестном заводе Нижнего Тагила отменили трехдневную рабочую неделю. Читать дальше

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