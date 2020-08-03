Суд не стал рассматривать апелляцию схимонаха Сергия в его отсутствие

Верхнепышминский городской суд не стал сегодня рассматривать апелляцию на решение мирового судьи о штрафе, наложенном на Николая Романова (схимонаха Сергия) за распространение фейк-ньюс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья поинтересовалась у адвоката Светланы Герасимовой, где сейчас находится Сергий, давно ли она его видела лично и почему он не приехал в суд сам. Герасимова ответила, что Сергий сейчас в Среднеуральском монастыре, она его видела, когда сообщила о назначенном на сегодня заседании, а не приехал он потому, что поручил представлять его интересы ей. Судья рассказала, что повестка была отправлена ему по почте, а потом предложила адвокату перенести слушание и передать повестку с новой датой отцу Сергию из рук в руки. Герасимова согласилась. Новая дата заседания – 17 августа.

Напомним, 7 июля схимонах Сергий (в миру – Николай Романов) был признан виновным в распространении недостоверной информации, ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в 90 тысяч рублей. В суде рассматривалось только одно его видеовыступление, где он отрицает коронавирус, хотя таких заявлений в сети много. Сам Николай Романов тогда в суд не явился, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова. Линия защиты строилась на том, что Сергий сам не записывал видео, о котором идет речь, не публиковал его и не давал разрешение на публикацию. По словам адвоката, кто-то из духовных чад заснял проповедь Романова во время церковной службы и выложил ее в интернет.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма. Другие новости 03.08.20

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