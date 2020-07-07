Защита схимонаха Сергия на суде по делу о фейк-ньюс: «Он не записывал видео и не давал разрешения на его публикацию»

В судебном участке № 3 Верхнепышминского района сейчас рассматривается дело об административном нарушении гражданина Николая Романова, известного общественности как схимонах Сергий. Его обвиняют в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Речь идет о фейк-ньюс, то есть распространении недостоверной информации, которая несет общественную опасность. В своих видеопроповедях Сергий отрицал коронавирус, причем сейчас рассматривается только одно из выступлений схимонаха в Сети, тогда как коронавирус отрицает он постоянно.

Сам Николай Романов в суд не явился, его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова. Линия защиты строится на том, что схимонах Сергий не записывал видео, о котором идет речь, не публиковал его и не давал разрешение на публикацию. По ее словам, кто-то из духовных чад заснял проповедь Романова во время церковной службы и выложил ее в интернет.

«Данная проповедь говорилась священнослужителем на службе, она не произносилась публично, а была адресована послушникам и насельникам монастыря. В соответствии с предназначением священника входит произнесение проповедей на службе. В материалах дела отсутствуют доказательства, что мой доверитель осуществлял видеосъемку и распространил ее впоследствии», – заявила Герасимова суду.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

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