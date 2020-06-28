У режиссера Ксении Собчак – перелом после конфликта в Среднеуральском монастыре

После конфликта съемочной группы Ксении Собчак со сторонниками схиигумена Сергия в Среднеуральском женском монастыре у режиссера Сергея Ерженкова зафиксирована травма.

Ерженков сам выложил на своей странице в фейсбуке справку из травмпункта № 2 екатеринбургской горбольницы № 36. Режиссеру поставлен диагноз «перелом шиловидного отростка левой лучевой кости без смещения», наложена фиксирующая повязка, прописана двухнедельная иммобилизация поврежденной руки.

Сама Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» написала: «Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски».

Как уже сообщал «Новый День», вчера днем Ксения Собчак и ее съемочная группа проникли на территорию Среднеуральского монастыря, на этот раз – с заднего хода. Между ними и людьми, проживающими в монастыре, вспыхнул конфликт. Собчак заявила, что двух ее людей избили, а камеру с отснятым материалом отобрали. Позже к месту инцидента подъехала полиция.Со своей стороны представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил о «провокации» со стороны Собчак. По его словам, никто никого не бил, а Собчак приехала с единственной целью – сделать рекламу своему будущему ролику про отца Сергия. Екатеринбургская епархия рекомендовала всем временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря, объяснив это тем, что сейчас там «духовно нездоровая обстановка».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.06.20

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