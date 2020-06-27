Представитель схиигумена Сергия об обвинениях Собчак: «Людей точно не били!»

Всеволод Могучев, позиционирующий себя как пресс-секретарь схиигумена Сергия, заявил, что ни саму Ксению Собчак, ни ее спутников в Среднеуральском монастыре «Спорительница хлебов» никто не бил.

По его мнению, команда телеведущей приехала в монастырь специально для провокации, чтобы раскрутить свой будущий фильм об отце Сергии. Видеокомментарий опубликован на телеграм-канале Mash.

Собчак и члены ее съемочной группы уже дали показания подъехавшей к монастырю полиции. Они заявили, что два человека были избиты, а ценная аппаратура – похищена. Сами «агрессоры» к моменту приезда правоохранителей исчезли.

В Екатеринбургской епархии ситуацию прокомментировали так: «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Напоминаем, что схиигумен Сергий (Романов) запрещён в священнослужении и находится под церковным судом». В епархии также рекомендуют временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря – «вплоть до исправления сегодняшних настроений».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем светская львица и телеведущая Ксения Собчак сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала на съемки новой передачи. «На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», – написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Минутой позже она разместила короткое видео с телефона, на котором видно, что ее и ее спутников люди, среди которых есть мужчины и женщины, одетые по-монашески, выпроваживают за территорию. Ксения указывает на одну из женщин и заявляет, что та ее ударила. Впрочем, в кадре никакой драки нет.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 27.06.20

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