Ксения Собчак заявила, что на нее напали в монастыре скандального схиигумена Сергия

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала на съемки новой передачи.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», – написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Минутой позже она разместила короткое видео с телефона, на котором видно, что ее и ее спутников люди, среди которых есть мужчины и женщины, одетые по-монашески, выпроваживают за территорию. Ксения указывает на одну из женщин и заявляет, что та ее ударила. Впрочем, в кадре никакой драки нет.

Затем Ксения публикует фото отца Сергия и пишет: «Вот про этого человека мы делали расследование. Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми . У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют что их избивали когда они были подростками в качестве «наказания» за провинности».

Несколько минут назад Собчак оставила негодующий пост: «Полицию вызвали полчаса назад. До сих никто не приехал. Екатеринбург, как так?»

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области попросили сначала узнать у Собчак, где точно на нее напали и куда именно она обратилась за помощью.

Среднеуральск, Санкт-Петербург, Москва, Евгения Вирачева

Среднеуральск, Санкт-Петербург, Москва. Другие новости 27.06.20

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