Церковный суд перенес заседание по делу отца Сергия еще на неделю – схиигумен не явился (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбургской епархии прошло второе заседание церковного суда по делу отца Сергия, которому митрополит запретил служить и читать проповеди. Схиигумен на заседание не явился. Епархиальный суд выразил сожаление о проявлении непослушания и не смирения со стороны схиигумена Сергия (Романова) и назначил еще одно заседание на 3 июля.

Отец Сергий не явился на Епархиальный суд

«Отец Сергий заявлял, что приедет. Хотелось бы услышать отца Сергия, его аргументы. Услышать, чем продиктовано сегодняшнее его поведение и, конечно, те заявления, которые делает отец Сергий в СМИ. И те обвинения, которые звучат из его уст относительно отцов и братьев, которые десятилетиями были с ним в месте, – они вызывают у нас неподдельную скорбь, – рассказал сегодня журналистам во время брифинга руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии Максим Миняйло. – Сегодня остается окно возможностей для отца Сергия, чтобы в рамках этого поговорить с духовенством, с церковным судом. Не просто зачитать, как он это сделал по заранее подготовленной бумаге, а выйти на живой и искренний разговор, – то, о чем мы его просили и до сих пор призываем». Следующее заседание состоится ровно через неделю – 3 июля.

Напомним, поводом для суда стало неподчинение отца Сергия духовному руководству. После нескольких проповедей, где он, в частности, отрицал коронавирус, его попросили воздержаться от подобных заявлений и публичной деятельности, поскольку это не соответствует статусу схимника. Однако после недолгой паузы видеообращения продолжились. Одно из них было признано экстремистским

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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