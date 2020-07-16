Экс-заместитель министра Злоказова открыто выступила против проведенного СУ СК опроса в Среднеуральском монастыре (ДОКУМЕНТ)

Бывший заместитель министра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская вступилась за методы воспитания детей, которые применяются в Среднеуральском женском монастыре. Она рассказала, что еще в 2013 году (по всей видимости, после письма православной журналистки Раисы Ильиной, – прим. ред.) в обители проводилась проверка. Чиновница участвовала в ней. «Сотрудники органа опеки тщательно проверили документы, условия проживания, питания, обучения, досуга. Нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не было выявлено. В дальнейшем специалисты органа опеки консультировали настоятельницу и насельниц по вопросам защиты прав детей», – пишет Лайковская.

Напомним, что настоятельница, игумения Варвара и часть монахинь и священников покинули обитель несколько недель назад, т.к. не разделяли взгляды бывшего духовника монастыря, лишенного сана схимонаха Сергия. Письмо Лайковской подкреплено открытым обращением родителей воспитанников Среднеуральского женского монастыря, которые пожаловались на опрос несовершеннолетних, проведенный 12 июля сотрудниками следственного отдела Верхней Пышмы. Основанием для проверки послужила информация о фактах жестокого обращения и насильственных действий сексуального характера в отношении детей.

«Считаем, что при проведении данной проверки представителями Следственного комитета допущено нарушение прав несовершеннолетних и их родителей. Перед началом проверки и опроса не было представлено документа – основания проведения проверки, состав комиссии не был известен, удостоверения не были представлены. Фамилии проверяющих законные представители детей могли узнать лишь из бланков объяснительных. При проведении опросов несовершеннолетних отсутствовали специально подготовленные специалисты-психологи. Детям были заданы вопросы в некорректной форме, что серьезно отразилось на их психологическом состоянии, у одного ребенка после «опроса» развился энурез, а у другого – заикание, многие дети на следующий день плакали, были в подавленном настроении, отказывались от приема пищи, просили, чтобы «больше не приходили эти дяди и тети», – говорится в письме.

В обращении указывается, что «несовершеннолетних допрашивали как обвиняемых, используя методы криминалистики». «Задавали провокационные вопросы, повторяя их трижды, оказывали психологическое давление, подвергая нравственной пытке. Вопросы были следующего типа: «Вас бьют в монастыре? Тебя раздевали послушники/послушницы или кто-то другой? Вас заставляли раздеваться при взрослых? Заставляли ли вас делать вам не понятное, а вы этого не хотели? Девочки в бане моются с мальчиками? С кем ты спишь? Остаешься ли ты наедине с послушниками/послушницами? Тебя трогали? Тебе известны такие случаи в отношении других?». Заданные в такой форме вопросы не просто смущают детей, а развращают, что нарушает их права. Такие исследования должны проводиться только специально подготовленными специалистами, чтобы не нанести психологическую травму ребенку», – говорится в обращении.

В пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области отказались от комментариев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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