Епархия не будет предпринимать никаких действий против крестного хода, который анонсировал опальный схимонах Сергий

Епархия не планирует предотвращать крестный ход, который опальный схимонах Сергий (Романов) хочет провести параллельно с главным крестным ходом Царских дней. «От нас ждут какие-то действия агрессивные, не мирные, мы их не собираемся предпринимать. Очевидно, что отец Сергий не подчиняется РПЦ, не признает РПЦ. Значит, все, что происходит в монастыре, не является предметом РПЦ, это служба, оторванная от РПЦ», – заявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге старший священник Храма на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.

По мнению священнослужителя, ситуация рано или поздно разрешится сама и монастырь вернется к своей обычной жизни. «Это случится, когда игуменья Варвара вернется в стены монастыря и продолжит свои деяния, – считает Максим Миняйло. – Распространяются слухи, что монастырь закончится, будет распущен. Нет, РПЦ не бросает начатое дело. Может казаться, что мы ничего не делаем для возвращения игуменьи, но это не так. Мы молимся горячо богу. Молимся за вразумление тех, кто пошел против церкви, бога, против разума и рассудка. Нас понуждают к таким же экстравагантным действиям [как со стороны Сергия]. Но мы не должны на это идти. Ситуация с помощью божией хорошо и понятно разрешится. Все встанет на свои места».

Напомним, суд Екатеринбургской епархии лишил сана схимонаха Сергия (Романова) за его заявления и проповеди. Опальный клирик отказался покидать Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и до сих пор находится там. Ранее монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара, а также часть монахинь и некоторые священники, которые не согласны с Сергием. Паства схимонаха настроена довольно агрессивно, в день суда люди собрались у епархии и требовали митрополита. Позднее схимонах Сергий анонсировал собственный крестный ход в честь Царских дней 17 июля. Он должен пройти вокруг Среднеуральского монастыря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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