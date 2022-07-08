Экс-схиигумену Сергию и его пресс-секретарю продлили срок заключения

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви и запрещенный в служении, и его пресс-секретарь Всеволод Могучев, обвиняемые в экстремизме, пробудут в СИЗО до 20 октября этого года. Меру пресечения продлили обоим.

Также, как сообщает телеграм-канал «Защита отца Сергия», Верховный суд РФ сегодня определил, где будут рассматривать уголовное дело обоих обвиняемых в экстремизме – в Бабушкинском райсуде Москвы.

Напомним, осенью прошлого года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Приговор пытались оспорить в марте, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. Теперь Романову и Могучеву, который транслировал позицию схиигумена в интернете, записывал ролики с его участием и комментировал происходящее в СМИ от его лица, грозит ответственность за экстремизм. Именно высказывания монаха сделали его популярным – он выступал в качестве отрицателя коронавируса, требовал не повиноваться и не верить официальным властям, заявлял о масонском заговоре, и т.д. Скандальные видеопроповеди Сергия начали появляться в интернете в апреле 2020 года, во время локдауна. Провокационный характер записей привел к временному запрету на служение, а затем и к отлучению от Церкви, а после – к уголовным делам в отношении бывшего клирика и его помощника.

Бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года. Однако его сторонники удерживали Среднеуральский женский монастырь до 14 апреля 2021 года, потом их выселили судебные приставы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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