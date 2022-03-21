Приговор «отцу Сергию» остался в силе

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную желобу адвокатов бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова).

Приговор, которым Романов был осужден на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, оставлен без изменения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Как уже сообщал «Новый День», защита настаивала, что речь бывшего схиигумена Сергия в ролике «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы повторить подвиг Елены Дивеевской» была исключительно о самопожертвовании, свойственном каждому православному христианину. «Призывы или побуждения к действиям суицидального характера отсутствуют, ведь самоубийство – страшнейший грех, на чем отец Сергий акцентировал внимание в своих показаниях», – считают адвокаты.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

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