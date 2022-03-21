Защита экс-схиигумена Сергия попробует добиться отмены приговора

Сегодня в 12:30 по уральскому времени в Московском городском суде начнется рассмотрение апелляции на приговор бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову).

Защита настаивает, что речь бывшего схиигумена Сергия в ролике «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы повторить подвиг Елены Дивеевской» была исключительно о самопожертвовании, свойственном каждому православному христианину. «Призывы или побуждения к действиям суицидального характера отсутствуют, ведь самоубийство – страшнейший грех, на чем отец Сергий акцентировал внимание в своих показаниях», – пишет телеграм-канал «Защита отца Сергия» и добавляет: «Пострадавших лиц ни по одному из эпизодов уголовного дела нет. Ущерб также не установлен».

Как уже сообщал «Новый День», 30 ноября прошлого года Измайловский районный суд Москвы признал бывшего клирика виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. «Романов совершил самоуправство... будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства», – заявил судья. Прокурор требовал для Николая Романова 4 года колонии общего режима, суд приговорил его к 3,5 годам.

Напомним, отец Сергий получил скандальную известность в 2020 году после появления в соцсетях записи его проповедей, в которых он критиковал и церковные, и светские власти. После того как церковный суд лишил его сана, Сергий в знак протеста перестал поминать в молитвах патриарха и правящего архиерея. Обвинение в склонении к самоубийству появилось на том основании, что во время беседы с монахинями Сергий спросил их, готовы ли они повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской. На видео, размещенном в интернете, Сергий говорит собравшимся: «Я благословляю тебя умереть за Россию. Ты умрешь?» Все участницы видео ответили утвердительно.

Бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. Однако его сторонники удерживали Среднеуральский женский монастырь до 14 апреля 2021 года, потом их выселили судебные приставы.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

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