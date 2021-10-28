«Манипулятивное психонасилие»: эксперты проанализировали ролик с участием экс-схиигумена Сергия

В Измайловском суде Москвы в рамках уголовного дела экс-схиигумена Сергия – Николая Романова допросили экспертов. Они проанализировали видеозапись разговора Сергия с монахинями и дали свое заключение.

Специалисты разбирали запись «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской». На видео Сергий спрашивает у монахинь: «Я благословляю тебя умереть за Россию. Ты умрешь?» Все участницы видео утвердительно отвечали на вопрос тогда еще настоятеля Среднеуральского женского монастыря.

Эксперт Галина Хизриева, сотрудник лаборатории психологии при Московском юридическом университете, проводила исследование видеоролика в области лингвистики и изучала именно запись, а не личность говорящего. Эксперт определила общую направленность текста, как «смерть по благословлению и беспрекословное подчинение духовному наставнику», сообщает Telegram-канал «Защита Отца Сергия».

«Хазиева Г.О. признала, что в ролике нет слова «самоубийство», но посчитала, что там говорится про самоубийство, так как у монахинь нет вариантов и они должны покончить жизнь самоубийством. На вопрос защиты, что она имеет в виду, эксперт ответить не смогла», – сообщается в посте.

Второй эксперт, Алина Виноградова, назвала происходящее в видео манипулятивным психонасилием. «На вопросы защиты, рассматривал ли эксперт Романова Н.В. и находящихся в видеоролике людей именно как православных, опираясь на догматическую концепцию «нет большего блага, чем положить душу за други своя», Алина Александровна ответила, что это многозначная и аллегоричная фраза, не кажущаяся ей правильной», – говорится в публикации «Защиты».

Сергий уточнил у эксперта, есть ли верующие, которые последовали его «призыву». Виноградова ответила, что у нее нет должной компетенции, чтобы ответить на вопрос.

Напомним, экс-схиигумена судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

В прошлом году он записывал проповеди, в которых говорил о заговоре мирового правительства и отрицал коронавирус. В некоторых видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий.

В начале октября в суде выступила настоятельница, покинувшая монастырь из-за разногласий с Сергием. На прошлой неделе об схиигумене высказался патриарх Кирилл.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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