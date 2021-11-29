Прокурор потребовал посадить бывшего схиигумена Сергия на 4 года

Сегодня в Измайловском районном суде Москвы состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова). Свою вину он так и не признал.

Государственный обвинитель запросил для подсудимого четыре года колонии, сообщает «Коммерсант».

Как уже сообщал «Новый День», бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года. Николая Романова судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

На допросе бывший священник заявил, что конфликт с Екатеринбургской епархией произошел только из-за его планов по строительству храма святой Софии, рассчитанного на 37 тысяч человек. По версии подсудимого, митрополит Кирилл «испугался», что после строительства храма святой Софии епархия «оголится», то есть все людские и денежные потоки окончательно уйдут в Среднеуральский женский монастырь, и остановил стройку.

Также Николай Романов рассказал о поддержке светских лиц в строительстве храма: главы ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой и вице-губернатора Сергея Бидонько (сейчас оба являются депутатами Госдумы от партии «Единая Россия»).

После того, как церковный суд лишил его сана, Сергий в знак протеста перестал поминать в молитвах патриарха и правящего архиерея и не пускал представителей епархии в монастырь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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