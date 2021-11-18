Бывший схиигумен Сергий назвал на суде своих покровителей и причину ссоры с епархией

Бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) допросили в Измайловском суде Москвы. Виновным себя он ни по одной вменяемой ему статье (склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) не признал. При этом Романов заявил, что у него нет никаких претензий «к власти и воинству», то есть следователям и суду, потому что они только выполняют свою работу.

Бывший схиигумен изложил свою версию событий 2020 года. По его мнению, конфликт с Екатеринбургской епархией произошел только из-за его планов по строительству храма святой Софии, рассчитанного на 37 тысяч человек, пишет телеграм-канал «Защита отца Сергия». Сперва митрополит Кирилл согласился и благословил стройку. Затем поставил условие – сначала построить другой каменный храм, стоимостью 5 миллионов долларов в 350 километрах от Екатеринбурга. Схиигумен был согласен его построить, но более скромным, из клееного бруса, потому что не мог тратить целевые деньги на другой храм.

По версии подсудимого, митрополит Кирилл «испугался», что после строительства храма святой Софии епархия «оголится», то есть все людские и денежные потоки окончательно уйдут в Среднеуральский женский монастырь, и остановил стройку, хотя на этом месте был уже вырыт котлован и частично начаты работы.

Также Николай Романов рассказал о поддержке светских лиц в строительстве храма: главы ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой и вице-губернатора Сергея Бидонько (сейчас оба являются депутатами Госдумы от партии «Единая Россия»). Жанна Рябцева, по его словам, даже просила подключиться к строительству храма заместителя руководителя аппарата президента Сергея Кириенко.

После того, как церковный суд лишил его сана, Сергий в знак протеста перестал поминать в молитвах патриарха и правящего архиерея.

Также подсудимый пояснил свою позицию относительно антиковидных мер в храмах, сказав, что это вопрос веры. По его мнению, «окунание лжиц после Причастия означает признание того, что микроб выше Христа».

Отвечая на вопрос об охране в монастыре, Сергий пояснил, что рядом с ним всегда были монахи, потому что в монастырь приезжало до 5 тысяч человек, и каждый хотел с ним пообщаться. Они следили за соблюдением очереди и порядка, зарплату им никто не платил.

По поводу видеозаписи, где он якобы призывает одну из монахинь к самоубийству, Николай Романов ответил, что запрещал снимать в храме и не знает, кто снимал и выкладывал видео. Его речь длилась 40 минут, а в интернете появилась нарезка в 12 минут. Отвечая на вопросы прокурора, подсудимый заявил, что не склонял никого к самоубийству, так как это страшный грех. Он считает, что эта проповедь не могла нанести кому-то вред.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года. Николая Романова судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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