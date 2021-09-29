У епархии отняли право на 14 объектов Среднеуральского монастыря

17 арбитражный апелляционный суд (Пермь) отменил решение Свердловского арбитражного суда от 28 июля 2021 года о признании за Екатеринбургской епархией права собственности на 14 объектов на территории Среднеуральского женского монастыря, которым до конца 2020 года руководил опальный экс-схиигумен Сергий.

Как сообщается в материалах суда, апелляцию подало третье лицо – управление Росреестра по Свердловской области. Речь идет о 14 самовольно возведенных объектах: трапезном храме, банно-прачечном корпусе, административном корпусе, водосвятной часовне, колокольне, жилом корпусе, пекарне, четырех кельях, летнем доме, складе сена, коровнике. Все эти строения были возведены без разрешения на строительство, выданного администрацией Среднеуральского ГО, на территории которого находится монастырь. Росреестр не оспаривал, что объекты были возведены епархией, но указал, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности.

В то же время самовольные постройки могут быть узаконены, если их сохранение не угрожает жизни и здоровью граждан. Но назначенная судом экспертиза выявила, что это не так. Эксперты фонда «Центр качества строительства» Юрий Макаров и Анатолий Кармацких в заключении от 17.05.2021 указали, что все здания, являющиеся предметом иска, построены с нарушением строительных норм и правил и не отвечают требованиям пожарной безопасности.

В постановлении суда апелляционной инстанции говорится, что лицо, создавшее самовольную постройку (епархия) не предпринимало мер к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а потому в удовлетворении иска на право признания собственности должно быть отказано.

По данным «Нового Дня», в епархии неофициально обсуждается тема сноса «дурного наследия» бывшего схиигумена, поэтому и не принимается никаких мер к устранению претензий надзорного ведомства.

Напомним, в феврале 2021 года Екатеринбургская епархия подала иск к администрации Среднеуральска. Речь шла о праве собственности на здания, находящиеся на территории Среднеуральского женского монастыря. Ранее, напомним, РПЦ через арбитраж уже признала за собой право собственности на сам храм. Но и храм, и остальные здания на территории монастыря до апреля 2021 года удерживали сторонники экс-схиигумена Сергия

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/717544.html

Среднеуральск, Елена Владимирова

Среднеуральск. Другие новости 29.09.21

Онколог рассказал, кому из больных раком можно ставить прививку от коронавируса. / Выявляемость рака в Свердловской области снизилась из-за карантинных ограничений. / Онкобольные, умершие от Covid-19, не попадают в коронавирусную статистику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»