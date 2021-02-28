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Воскресенье, 28 февраля 2021, 16:36 мск

Новости Екатеринбург

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Епархия снова судится с администрацией Среднеуральска из-за монастыря

Екатеринбургская епархия подала новый иск против администрации Среднеуральска. Его начнут рассматривать 23 марта. Подробности дела пока не раскрываются, но вероятно, речь идет о требованиях на здания, находящиеся на территории Среднеуральского женского монастыря.

Ранее, напомним, РПЦ через арбитраж уже признала за собой право собственности на сам храм. Монастырь и остальные здания на этой территории до сих пор удерживают сторонники экс-схиигумена Сергия. В ночь на 26 февраля ОМОН нагрянул в храм – уже во второй раз. Искали келейника бывшего схиигумена отца Силуана (в миру Андрей Кузнецов), который подозревается в убийстве трех человек в 2001 году.

Среднеуральск, Людмила Прокофьева

Среднеуральск. Другие новости 28.02.21

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело отца Сергия,