Митрополит Евгений побеседовал с обитателями Среднеуральского монастыря (ФОТО, ВИДЕО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений уже около часа находится на территории монастыря, пытаясь наладить диалог с его обитателями.

Однако, как пишет телеграм-канал «Защита отца Сергия», монахини остались недовольны встречей. Они спрашивали, в чем цель сегодняшнего визита Владыки и почему он не приехал раньше.

Напомним, сегодня, 26 февраля, около 1:30 ночи, в Среднеуральский женский монастырь снова прибыла большая группа вооруженных силовиков. Жилые корпуса были оцеплены, в них проводились обыски. Никаких объяснений монахиням омоновцы и гвардейцы не дали. Выходы с территории были перекрыты.

ОМОН в монастыре

Как сообщил «Новому Дню» один из прихожан со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия на территории Среднеуральского женского монастыря, прошедшие сегодня ночью, могли быть связаны с поиском келейника бывшего схиигумена отца Силуана, который много лет скрывается от правосудия и обвиняется в особо тяжких преступлениях.

В центре

Ночью видео с обысков появилось в телеграм-канале «Защитники отца Сергия». Операция в монастыре продолжалась около шести часов. После досмотра жилых келий монахинь начались повторные досмотры в кельях священников.

Кадр с видео ночных обысков в монастыре

Игумен Вениамин (Райников), секретарь Епархиального совета, сообщил «Новому Дню» следующее: «Представители Среднеуральского монастыря используют действия силовиков для обоснования нежелания урегулирования отношений с епархией, безосновательно связывая епархию с ночным инцидентом. В действительности же конструктивный диалог и примирение с епархией даёт основание для прекращения раскола, который в настоящее время питается поиском врагов, к каким им удобно причислять и епархию».

В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области пока комментариев не дают.

Как уже писал «Новый День», первый раз ОМОН приехал в Среднеуральский женский монастырь в ночь на 29 декабря 2020 года. Силовики задержали отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова) и нескольких его сторонников. 30 декабря Николай Романов был арестован на два месяца Басманным судом Москвы. Вчера ему продлили арест до 28 мая.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 26.02.21

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