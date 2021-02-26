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Пятница, 26 февраля 2021, 09:26 мск

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К 10 утра весь Среднеуральский монастырь обыскали на 2-3 раза

Появились новые сообщения из Среднеуральского женского монастыря, в котором сегодня всю ночь проводились обыски: силовики все еще там, но службы идут по расписанию.

Как пишут сторонники экс-схиигумена Сергия в своем телеграм-канале, к 10:00 утра весь монастырь и жилые кельи обыскали на 2-3 раза. Из скита Иоанна Богослова, который примыкает к монастырю «Спорительница Хлебов», вывозят некоторых мужчин.

При этом, несмотря на присутствие силовиков, монастырь продолжает жить своей жизнью. Службы идут по расписанию и по уставу монастыря, некоторые монахини и послушницы вернулись к своим обязанностям.

Как уже писал «Новый День», сегодня, 26 февраля, около 1:30 ночи, в Среднеуральский женский монастырь прибыла большая группа вооруженных силовиков. Жилые корпуса оцепили, в них проводились обыски. Никаких объяснений монахиням и насельникам не дали. Выходы с территории были перекрыты. Все действия проходили под звон набата и пение монахинь. В монастыре предполагают, что цель мероприятий – найти келейника экс-схиигумена, отца Силуана, а также других священников, чтобы сделать богослужения в монастыре невозможными.

В СУ СКР по Свердловской области заявили, что информацией о ночных событиях в монастыре не располагают. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев, ссылаясь на интересы следствия. Пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова находится в отпуске.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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