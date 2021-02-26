В Среднеуральский монастырь снова нагрянул ОМОН: Идут обыски в кельях священников

Сегодня, 26 февраля, около 1:30 ночи, в Среднеуральский женский монастырь снова прибыла большая группа вооруженных силовиков. Жилые корпуса были оцеплены, в них проводятся обыски. Никаких объяснений монахиням омоновцы и гвардейцы не дали. Выходы с территории перекрыты. Все действия проходят под звон набата и пение монахинь.

Видео с обысков появилось в телеграм-канале «Защитники отца Сергия». Адвокат Дмитрий Савченко записал на видео комментарий, в котором рассказал, что в СКР от этих действий «открестились». «Насколько я понимаю, операцию сопровождает ФСБ. Опять разбиваются окна, опять вламываются в жилые помещения. Складывается впечатление, что ищут каких-то людей», – заявил адвокат.

Сторонники экс-схиигумена Сергия указывают, что с особой тщательностью силовики обыскивали Иоанно-Богословский монастырь, в котором проживают священнослужители и монахи. Они предполагают, что цель мероприятий – найти келейника экс-схиигумена, отца Силуана, а также других священников, чтобы сделать богослужения в монастыре невозможными.

Операция в монастыре продолжается уже около шести часов. После досмотра жилых келий монахинь начались повторные досмотры в кельях священников.

Как уже писал «Новый День», первый раз ОМОН приехал в Среднеуральский женский монастырь в ночь на 29 декабря 2020 года. Силовики задержали отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова) и нескольких его сторонников. 30 декабря Николай Романов был арестован на два месяца Басманным судом Москвы. Вчера ему продлили арест до 28 мая.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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