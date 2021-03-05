Сторонники экс-схиигумена Сергия: «ОМОН штурмует скиты!»

Сторонники сидящего под арестом в Москве бывшего схиигумена Сергия заявляют в соцсетях, что к ним снова пришли силовики. На этот раз, по их словам, ОМОН добрался до отдаленных скитов.

«Поступила информация, что ОМОН штурмует скиты! Молимся! Псалом 90, Иисусову молитву», – призывают администраторы сообщества «Паломники Среднеуральского женского монастыря» «ВКонтакте». По их информации, ОМОН прибыл в скит в деревне Новоселова Алапаевского района. На странице выложена короткая видеозапись с едущими по улице автобусами – видимо, с силовиками. Место узнаваемо благодаря тому, что в кадр попал известный многим православным храм Илии Пророка.

Как сообщается на портале «По святым местам Урала», женский скит здесь был основан по инициативе отца Сергия в 2006 году, несколькими годами позднее здесь же возник скит мужской. Сейчас это фактически единственное на Среднем Урале монастырское поселение с десятками жилых домов и хозяйственных построек.

Напомним, после обысков в самом Среднеуральском монастыре 26 февраля и СУ СКР, и ГУ МВД официально прокомментировали свои действия: они разыскивали гражданина, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. В монастыре он проживал под именем отца Силуана. Там его задержать не удалось.

Алапаевский район, Евгения Вирачева

Алапаевский район. Другие новости 05.03.21

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