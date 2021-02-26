Полиция и СКР подтвердили, что в Среднеуральском женском монастыре искали преступника

Свердловские силовики впервые прокомментировали информацию о ночных обысках в Среднеуральском женском монастыре.

«На территории Среднеуральского женского монастыря сегодня действительно работали сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел свердловского гарнизона полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета. Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления».

В СУ СКР по Свердловской области подтвердили, что речь идет об уголовном деле, возбужденном еще в феврале 1999 года, в том числе, по факту убийства трех лиц, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ). В деле фигурировали трое обвиняемых. В 2001 году двое из них были приговорены Свердловским областным судом к реальному лишению свободы. Третий фигурант скрылся, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Розыск злоумышленника продолжается – в монастыре его не нашли.

Видео снято 17 июня 2020 года несколькими СМИ, на некоторых кадрах отчетливо видно Силуана (Андрея Кузнецова), которого правоохранительные органы разыскивают с 1999 года

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 26 февраля, около 1:30 ночи, в Среднеуральский женский монастырь прибыла большая группа вооруженных силовиков. Жилые корпуса были оцеплены, в них проводились обыски. Никаких объяснений монахиням омоновцы и гвардейцы не дали. Выходы с территории были перекрыты. Как сообщил «Новому Дню» один из прихожан со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия на территории Среднеуральского женского монастыря, прошедшие сегодня ночью, могли быть связаны с поиском келейника бывшего схиигумена отца Силуана (в миру Андрей Кузнецов), который много лет скрывается от правосудия и обвиняется в особо тяжких преступлениях.

Ночью видео с обысков появилось в телеграм-канале «Защитники отца Сергия». Операция в монастыре продолжалась около шести часов. После досмотра жилых келий монахинь начались повторные досмотры в кельях священников.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 26.02.21

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