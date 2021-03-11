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Четверг, 11 марта 2021, 18:52 мск

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За помощь в розыске «отца Силуана» полиция предлагает 1 млн рублей (ФОТО)

За помощь в поиске келейника бывшего схиигумена Сергия, отца Силуана, полиция предлагает 1 млн рублей. Информация об этом опубликована в разделе «Розыск» сайта ГУ МВД по Свердловской области.

В объявлении говорится, что Андрей Храмов (он же – Андрей Осипов, он же – Андрей Кузнецов), разыскивается за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия. По данным источников в правоохранительных органах, паспорта преступник менял в разных субъектах РФ.

В 2016 году обосновался в Среднеуральском женском монастыре как келейник схиигумена Сергия. В феврале 2021 года его пытались найти в монастыре, в начале марта – в отдаленном скиту Алапаевского района.

Среднеуральск, Екатеринбург, Елена Владимирова

Среднеуральск, Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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