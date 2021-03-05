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Пятница, 5 марта 2021, 17:46 мск

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«Из скита в Новоселова всех братьев и сестер вывезли»: силовики продолжают поиски Силуана (ВИДЕО)

Кадр с видео, снятого обитателями скита

Из основанного бывшим схиигуменом Сергием (Романовым) скита в деревне Новоселова Алапаевского района сотрудники ОМОН увезли всех обитателей.

Силовики нагрянули в скит

Информация об этом появилась на YouTube-канале сторонников Сергия «Живое слово». «Из скита в Новоселова всех братьев и сестер вывезли. Куда нет информации. Возможно в Махнево в полицию разбираться кто есть кто. На дальние скиты и Кыртомку ушел транспорт с силовиками и пока не возвращались. Часть машин силовиков еще находится в деревне», – говорится в описании видео, на котором показано, как к скиту подъезжает колонна автобусов, из них выходят мужчины, предположительно, силовики, некоторые с дубинками в руках.

Как уже сообщал «Новый День», ранее сторонники сидящего под арестом в Москве бывшего схиигумена Сергия заявили в соцсетях, что к ним снова пришли силовики. «Поступила информация, что ОМОН штурмует скиты! Молимся! Псалом 90, Иисусову молитву», – призвали администраторы сообщества «Паломники Среднеуральского женского монастыря» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД посоветовали обратиться к комментарию от 26 февраля, когда прошли обыски в Среднеуральском монастыре. Тогда СКР и полиция пояснили, что они разыскивали гражданина, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. В монастыре он проживал под именем отца Силуана. Там его задержать не удалось.

Алапаевский район, Елена Владимирова

Алапаевский район. Другие новости 05.03.21

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