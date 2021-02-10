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Среда, 10 февраля 2021, 15:20 мск

Новости Екатеринбург

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Арбитраж признал за епархией право собственности на храм в Среднеуральском монастыре

Арбитражный суд Свердловской области признал за Екатеринбургской епархией право на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда.

«Решением суда удовлетворен иск епархии о признании права собственности на объект недвижимости», – уточнили в суде. Процесс длился несколько месяцев.

Напомним, только сегодня на пресс-конференции представитель епархии отец Максим Миняйло рассказал, что монастырь под контроль епархии не взят, он остается в руках сторонников арестованного экс-схиигумена. «Епархия не будет терять лицо и использовать нехристианские методы, – отметил отец Максим. – Есть судебные органы в любом государстве, которые будут осуществлять свои функции».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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