Отец Максим Миняйло: Среднеуральский женский монастырь под контроль епархии не взят

Среднеуральский женский монастырь и его скиты по-прежнему находятся вне контроля Екатеринбургской епархии, их удерживают сторонники отлученного от церкви Николая Романова (бывшего отца Сергия).

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции старший священник Храма-памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло. «Никогда не бывает все хорошо – ни жизнь человека отдельного, ни семьи, даже церкви», – сказал он и напомнил, что в 1920-е годы на Урале уже был церковный раскол под руководством архиепископа Григория Яцковского, первого руководителя Временного высшего церковного совета. «Что тут можно сказать. Закончилось время раскола, грустная память о Григории Яцковском сохранилась, он оставил мрачный тяжелый след. Но что-то такое с человеком может произойти – ошибся, оступился. То же, что произошло и с Николаем Романовым, бывшим схиигуменом Сергием», – сказал отец Максим.

«Монастырь под контроль епархии не взят. То же самое относительно скитов. Они тоже находятся вне контроля. Выход здесь может быть один – чудесный. Я надеюсь на это чудо. Чтобы бывший отец Сергий извинился, раскаялся в том, что он вводил людей в заблуждение, говорил то одно, то другое. Это ситуация слабого человека, который сам себя загнал в угол и не знает, что делать. И вместе с собой он загнал несколько сотен человек, которые до сих пор считают его священником и своим духовным лидером», – добавил отец Максим, отметив, что все эти люди могли бы прийти в любой храм епархии, они безусловно были бы прощены. Сейчас же на службах в монастыре не поминают ни святейшего патриарха Кирилла, ни митрополита Евгения.

Что касается прав на имущество монастыря, то работа в этом направлении идет. Постройки, которые там стоят, пока никак не оформлены, но земля принадлежит епархии. «Епархия не будет терять лицо и использовать нехристианские методы, – отметил отец Максим. – Есть судебные органы в любом государстве, которые будут осуществлять свои функции».

Как уже писал «Новый День», 30 декабря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был помещен под стражу на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. В ГСУ СКР сообщили, что Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ «Склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство».

«В этом году Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство», – изложили свою версию в СК.

Напомним, активно события в монастыре начали развиваться в ночь с 28 на 29 декабря: туда прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан, а позже – доставлен в Москву. Его сторонники все это время продолжают удерживать монастырь.

Екактеринбург, Евгения Вирачева

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