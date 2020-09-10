Дмитрий Песков объяснил, кому нужно жаловаться на захват Среднеуральского монастыря

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня прокомментировал скандал с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря.

«Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы», – заявил Песков на пресс-конференции.

Между тем сегодня Епархиальный суд принял решение об отлучении Сергия от церкви. Оно будет направлено на утверждение сначала митрополиту, потом патриарху.

Отец Максим Миняйло также прокомментировал ситуацию с самим монастырем. Он заявил, что монастырь был построен на средства жертвователей, и рано или поздно вернется в лоно церкви. Как и когда именно это произойдет – он не уточнил. Ранее был издан указ о переводе насельниц женского монастыря в другие обители в Свердловской области. Священнослужители, которые остались с Сергием (Романовым), вместе с ним извержены из сана, но в епархии надеются, что они покаются и смогут избежать отлучения от церкви.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.09.20

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