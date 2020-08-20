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Четверг, 20 августа 2020, 08:19 мск

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Среднеуральских монахинь переводят по другим обителям «в связи с захватом Сергием монастыря»

Екатеринбургская митрополия издала указ о переводе насельниц женского монастыря в другие обители в Свердловской области. Решение принято митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и Епархиальным советом епархии.

«В связи с захватом схимонахом Сергием (Романовым) женского монастыря в честь иконы Божией матери «Спорительница хлебов» города Среднеуральска и совершением в обители кощунственных «богослужений», и вследствие этих действий невозможностью прохождения монашеского послушания в захваченной обители, благословляется перевести насельниц женского монастыря в другие монастыри Екатеринбургской митрополии», – говорится в документе, выдержки из которого публикует пресс-служба епархии.

Монахинь распределили в Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге), в Свято-Покровский в Верхотурье, в Боголюбский в Сарсы Вторые в Красноуфимском районе, в Елисаветинско-Феодоровский в Алапаевск, в Свято-Николаевский в Туринск, в Скорбященский в Нижний Тагил, в Свято-Пантелеимоновский в Краснотурьинск.

Решение принято, как пояснили в пресс-службе епархии, в связи с тем, что нахождение «насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния».

Добавим, что представители схимонаха Сергия, лишенного сана решением епархиального суда, заявляют, что разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами. «Настало время защищать православные святыни от поругания сатанистами, экуменистами, еретиками – всем православным, кто знает наш монастырь и слышит наш голос, приезжайте и вставайте на защиту монастыря. Все на крестный ход! Начиная с сегодняшнего дня», – отреагировали занявшие монастырь сторонники Сергия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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