Облсуд не удовлетворил жалобу на арест пиарщика бывшего схиигумена Сергия

Свердловский областной суд оставил без изменения постановление об аресте Всеволода Могучева, пресс-секретаря скандального схимника Сергия, отлученного от церкви. Пиарщик получил 15 суток по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В настоящий момент все ролики c его YouTube-канала удалены.

Всеволод Могучев находится под стражей с 29 декабря 2020 года, с того момента, как в Среднеуральский женский монастырь нагрянул ОМОН. В ту ночь задержали также и Николая Романова, более известного как отец Сергий.

Ленинский районный суд Екатеринбурга сначала назначил Могучеву пять суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, затем этот срок был продлен до 15 суток. 12 января, когда пиарщик должен был освободиться, Октябрьский районный суд назначил ему наказание за разжигание ненависти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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