Пиарщик «отца Сергия» получил еще 15 суток ареста – теперь за экстремизм

Сегодня Октябрьский райсуд Екатеринбурга еще на 15 суток арестовал Всеволода Могучева, известного как пресс-секретарь одиозного экс-схиигумена Сергия.

Как сообщает пресс-служба суда, дело об административном правонарушении было возбуждено еще 27 ноября 2020 года. Заместитель прокурора Екатеринбурга Марина Стольникова установила, что Могучев разместил в интернете видеоролик, содержащий «совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, ненависти по национальному признаку, а также признаков унижения человеческого достоинства по признаку национальности». Ранее данные материалы были возвращены прокурору Екатеринбурга для устранения недостатков, после устранения которых материалы дела были вновь направлены в суд. Сегодня Могучев был признан виновным и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на срок 15 суток.

Напомним, 12 января Всеволод Могучев должен был освободиться после первого ареста на 15 суток. 30 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Могучеву пять суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В тот же день облсуд отменил решение и направил дело на пересмотр в тот же Ленинский суд. 31 декабря срок ареста был увеличен до 15 суток. В любом случае, срок ареста истекал сегодня, 12 января. Могучев был задержан в ночь на 29 декабря, тогда же, когда и «отец Сергий», который сейчас находится под арестом в Москве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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