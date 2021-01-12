Соратник бывшего схиигумена отбудет арест до конца: апелляция не помогла

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную адвокатом Всеволода Могучева, соратника бывшего схиигумена Сергия, на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 31 декабря 2020 года.



Пресс-служба Свердловского облсуда сообщает, что облсуд оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Как уже писал «Новый День», 30 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Всеволоду Могучеву, пиарщику бывшего схиигумена отца Сергия, пять суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В тот же день облсуд отменил решение и направил дело на пересмотр в тот же Ленинский суд. 31 декабря срок ареста был увеличен до 15 суток. В любом случае, срок ареста истекает сегодня, 12 января.

Напомним, Могучев был задержан в ночь на 29 декабря, тогда же, когда и «отец Сергий», который сейчас находится под арестом в Москве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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