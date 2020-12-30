Арестовали пиарщика экс-схиигумена Сергия

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил административное наказание Всеволоду Могучеву, пиарщику бывшего схиигумена отца Сергия. Могучеву дали пять суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Напомним, накануне ночью Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Сергий Романов был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство). Суда он будет дожидаться под арестом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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