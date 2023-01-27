Суд дал реальные сроки экс-священнику Сергию и его пиарщику

Бабушкинский суд Москвы огласил приговор бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Романову). Он признан виновным в разжигании вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и отправится в колонию на 7 лет. По той же статье уголовное дело возбуждено в отношении пиарщика бывшего схиигумена Всеволода Могучева, который распространял экстремистские видеопроповеди. За это он отправится в колонию на пять лет.

В своем последнем слове бывший схиигумен заявил: «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние».

Напомним, нынешнее уголовное дело бывшего схиигумена – уже второе. 30 ноября 2021 года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме, из-за проповедей, которые были выложены в интернете.



Екатеринбург, Елена Сычева

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