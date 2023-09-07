Мосгорсуд сократил срок бывшему схиигумену Сергию

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) и его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

Обоим осужденным сократили срок лишения свободы на один месяц, сообщает ТАСС. Таким образом, Романов приговорен к 6 годам 11 месяцам, Могучев – 4 годам 11 месяцам.

«Такое решение было принято апелляционной коллегией с учетом смягчающих обстоятельств, в отношении отца Сергия – занятие благотворительностью; в отношении Всеволода Могучева – наличие на иждивении родственников», – прокомментировали решение суда в адвокатском бюро «Бабиков и партнеры».

В удовлетворении ходатайства защиты отца Сергия о проведении комплексной психолого-лингвистико-религиоведческой судебной экспертизы было отказано.

Напомним, 27 января 2023 года Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего схиигумена виновным в разжигании вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии. Его адвокат Павел Бабиков пояснил, что в этот срок включены 3,5 года лишения свободы, назначенные Измайловским районным судом 30 ноября 2021 года. При этом начиная с 29 января 2020 года до срока вступления в силу приговора от 27 января 2023 года срок «отцу Сергию» засчитывается как день за полтора, потому что он находится в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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