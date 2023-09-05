Адвокаты бывшего схиигумена Сергия просят привлечь к процессу религиоведа

Сегодня Московский городской суд не смог вынести решение по апелляции на приговор в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова).

«Защитой было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Напомним, что мы настаиваем, что спорные проповеди носили исключительно религиозный характер. Решение по ходатайству, и, вероятней всего, решение по жалобам адвокатов апелляционная инстанция примет 07 сентября 2023 года», – сообщило в своем телеграм-канале адвокатское бюро «Бабиков и партнеры».

Напомним, 27 января 2023 года Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего схиигумена виновным в разжигании вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии. Его адвокат Павел Бабиков пояснил, что в этот срок включены 3,5 года лишения свободы, назначенные Измайловским районным судом 30 ноября 2021 года. При этом, начиная с 29 января 2020 года до срока вступления в силу приговора от 27 января 2023 года, срок «отцу Сергию» засчитывается как день за полтора, потому что он находится в СИЗО. Защита подала апелляцию.

В своем последнем слове бывший схиигумен заявил: «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние».

Уголовное дело по обвинению в экстремизме – уже второе для бывшего схиигумена. 30 ноября 2021 года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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