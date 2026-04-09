Лишенный сана экс-схиигумен Сергий* признан террористом и экстремистом

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в реестр физических лиц – террористов и экстремистов Николая Романова* 1955 г.р., который более известен как лишенный церковного сына схиигумен Сергий*.

Как уже писал «Новый День», сейчас бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря отбывает срок в местах лишения свободы.

30 ноября 2021 года Николая Романова* признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии.

В январе 2023 года экс-схиигумену вынесли еще один приговор. Он был признан виновным в разжигании вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и приговорен к 7 годам лишения свободы (с учетом предыдущего срока).

В своем последнем слове бывший схиигумен заявил: «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние».

* внесен в реестр физических лиц – террористов и экстремистов

Екатеринбург, Елена Владимирова

