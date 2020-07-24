Патриарх Всея Руси утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Сегодня Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, в решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Кроме того, в июле Сергий (теперь уже схимонах) проиграл два светских суда. Первый признал его виновным в распространении фейк-ньюс и оштрафовал на 90 тысяч рублей, второй – виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (штраф 18 тысяч рублей). На первое решение суда уже поступила апелляция защиты Сергия, но когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 24.07.20

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