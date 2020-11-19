Бывший схиигумен Сергий попал на сайт РПЦ в раздел «лжесвященники»

Бывший схиигумен Сергий, а ныне – просто гражданин Николай Романов, попал в список лжесвященников, размещенный на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

Информации о скандальном персонаже на странице немного: «Романов Николай Васильевич. Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии. В 2020 году был лишен сана и отлучен от Церкви. Тем не менее, продолжает совершать богослужения и позиционирует себя как священнослужитель».

Председатель Синодального отдела Владимир Легойда в телеграм-канале написал: «В этом разделе опубликован список лиц, выдающих себя за священнослужителей, в том числе раскольников. Лжесвященники занимаются «проповедью» в Интернете, тем самым вводя в заблуждение верующих… Списки будут дополняться».

Как уже писал «Новый День», теперь уже бывший схиигумен Сергий открыто нарушал предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Даже после лишения сана и отлучения от церкви Николай Романов не покорился и отказывается покинуть занятый им и его сторонниками Среднеуральский женский монастырь.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

Ректор УГМУ студентам: «Вы сделали выбор – служить». / В Свердловской области на два дня объявлено штормовое предупреждение. / Согласительная комиссия по бюджету-2021 начала работу за закрытыми дверями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»