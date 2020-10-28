В захваченный расстриженным схиигуменом женский монастырь нагрянула прокуратура

На территории Среднеуральского женского монастыря, который до сих пор удерживают сторонники отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия, нет никаких медицинских кабинетов и медицинского оборудования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом накануне убедились представители прокуратуры и Росздравнадзора, которые внезапно нагрянули в монастырь с инспекцией. В прокуратуре подозревали, что там оказывается незаконная медицинская помощь. Помощник Сергия Всеволод Могучев снял, как проходила проверка, на видео, которое выложил на своем YouTube-канале.

Сначала повторилась история с епархиальной комиссией, прибывшей в обитель в середине сентября – их не хотели пускать. Напомним, представители епархии собирались провести инвентаризацию недвижимых объектов и проверить документацию (техпаспорта, договоры на строительство и пр.), необходимую для узаконивания этих зданий.

На этот раз после долгих переговоров у шлагбаума представителей надзорных органов все-таки пропустили, хотя охрана монастыря и заметила специалисту Росздравнадзора, что он уже был у них при выяснении обстоятельств смерти 15-летней девочки Марины в начале августа. Тогда Сергий заявил, что девочка была неизлечимо больна, и ее родители решили, что свои последние дни она проведет в Среднеуральском монастыре. Расследование смерти девочки на контроль взял лично глава СК России Александр Бастрыкин. Вчера узнанный охраной монастыря сотрудник Росздравндзора пояснил, что в прошлый раз он приезжал по поручению СК, а в этот раз – прокуратуры.

Чиновники в сопровождении крепких насельников в штатском совершили обстоятельный обход монастыря – жилых помещений, трапезных, мастерских и даже кладовых, где монастырь держит заготовленные на зиму картофель и соленья. Представитель прокуратуры также поговорила с двумя насельницами. Пожилые женщины заявили, что не согласны с масочным режимом в церквях, закрытием храмов на Пасху, а потому пришли в этот монастырь и остались в нем жить. Отметим, что маски в монастыре действительно до сих пор никто не носит.

По итогам проверки представителем прокуратуры был составлен акт: «27.10.2020 прокуратурой г. Верхняя Пышма совместно со специалистами Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области проведена проверка соблюдения федерального законодательства о здравоохранении на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В ходе проверки произведено обследование строений и помещений, расположенных на территории монастыря. В ходе данного обследования кабинетов оказания домедицинской помощи, в том числе несовершеннолетним, не обнаружено. На территории монастыря находятся 5 корпусов, в которых находятся жилые помещения, занимаемые насельниками монастыря, и храм с трапезными. Также имеется детский корпус. Медицинская помощь гражданам, проживающим на территории монастыря, оказывается путем вызова скорой медицинской помощи, либо обращением в муниципальные или платные поликлиники». Одна из монахинь подписалась, что с актом ознакомлена.

Отметим, что сам бывший схиигумен Сергий, а ныне – просто гражданин Николай Романов, за все время проверки на глаза представителям закона не показался.

Как уже сообщал «Новый День», 19 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда, который ранее отлучил от церкви теперь уже бывшего схимонаха Сергия. Он, напомним, прежде был также лишён игуменского сана. Напомним, Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря, а до того настоятелем мужского монастыря на Ганиной Яме. Весной этого года он активизировался в интернете, записывая видеопроповеди – в них он призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, рассказывал о заговоре тайного мирового правительства и критиковал действующие власти России. Заявления Сергия легли в основу административных дел, в частности, о распространении заведомо ложной информации, которая несёт угрозу обществу. Также на происходящее в Среднеуральском женском монастыре обратили внимание в СКР после сообщений об истязании находящихся там детей. На этой неделе бывшего схимонаха Сергия, отлученного от церкви, вызвали на допрос в следственный комитет по делу об истязаниях детей, но он, по некоторым данным, не явился.

Екатеринбург, Среднеуральск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Среднеуральск. Другие новости 28.10.20

28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Куйвашев запретит ресторанам работать по ночам, а между столами заставит сделать перегородки. / Проект музея тружеников тыла на Уралмаше подорожал до 250 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»